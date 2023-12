Feuer Siegen: Feuer in Mehrfamilienhaus - 31 Bewohner evakuiert

Weidenau Großeinsatz in der Zinsenbach: Auch der Rettungsbus rückte aus, damit die Bewohner des Mehrfamilienhauses untersucht werden konnten.

Eine 62-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße Zur Zinsenbach ist bei einem Wohnungsbrand in der Nacht zu Sonntag nach bisherigen Angaben leicht verletzt worden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

31 Bewohner retten sich durch verrauchtes Treppenhaus

Nach Auskunft von Feuerwehr-Einsatzleiter Christian Schuh erlitt sie eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. 31 weitere Bewohner, die beim Verlassen des Gebäudes über das Treppenhaus ebenfalls in Verbindung mit giftigen Rauchgasen gekommen waren, wurden vom Rettungsdienst in dem extra bestellten Rettungsbus gesichtet.

Begonnen hatte der Einsatz für die Feuerwehr mit der Alarmierung „Feuer 4 – Wohnungsbrand“ gegen 0.35 Uhr. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren bereits wenige Minuten nach dem Notruf vor Ort. Die Bewohner hatten sich größtenteils schon im Freien in Sicherheit gebracht. Unter Atemschutz ging ein Trupp der Feuerwehr zur Brandbekämpfung in der Wohnung im Erdgeschoss vor. Ein weiterer Trupp kontrollierte das Treppenhaus.

Wohnung von der Polizei versiegelt

Aufgrund der großen Anzahl an Betroffenen löste die Kreisleitstelle kurz vor 1 Uhr einen sogenannten MANV-Alarm („Massenanfall von Verletzten/Betroffenen“) aus. Mit der Folge, dass am Ende fünf Rettungswagen, der organisatorische Leiter Rettungsdienst und mehrere Notärzte zur Einsatzstelle rollten. Nachdem das Gebäude durch die Feuer gelüftet und auf mögliche Rauchgase kontrolliert und freigemessen worden war, konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und versiegelt. Zur genauen Ermittlung der Brandursache werden Brandermittler in Kürze die Arbeit aufnehmen. Den vorläufigen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro. Neben der Berufsfeuerwehr Siegen waren weitere Kräfte der Einheiten Weidenau und Geisweid im Einsatz.



+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland