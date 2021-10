Siegen:Feuer unweit der Uni – Studierende verlassen Wohnheim

Weidenau. Die siebte Etage des Studierendenwohnheims in der Siegener Engsbachstraße ist total verqualmt. Studierende begeben sich ins Freie.

Einsatzkräfte der Wache Siegen, Weidenau, Dreis-Tiefenbach, Bürbach sowie Geisweid wurden am späten Dienstagabend, 5. Oktober, ins Studierendenwohnheim in der Engsbachstraße in Siegen-Weidenau geschickt.

In einer Küche im siebten Stock des Hochhauses hatte der Rauchmelder angeschlagen, weil der gesamte Raum sowie Flure verqualmt waren. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, schloss die Löschwasser-Steigleitung an und ein Trupp machte sich auf den Weg zum Brandort. Dort stand in der Küche ein Topf auf dem Herd. Das Essen darin war total verbrannt.

Feuerwehr Siegen lüftet Etage

Die Feuerwehrleute lüfteten die Etage. Noch vor dem Eintreffen der Retter hatten sich viele Bewohner ins Freie begeben.

