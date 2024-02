Siegen: Feuer während der Fahrt –Mercedes brennt total aus

Weidenau Mit Hupe und Lichthupe warnt ein nachfolgender Fahrer: Der Autofahrerin bleiben nur ein paar Sekunden, ihr brennendes Auto zu verlasssen.



Ein Mercedes ist auf der K 4 zwischen Dautenbach und Bürbach am späten Donnerstagnachmittag in Brand geraten. Ein nachfolgender Fahrer machte die 45-jährige Pkw-Fahrerin durch lautes Hupen und Lichthupe darauf aufmerksam, dass unter ihrem Fahrzeug Flammen schlagen.

Die Pkw-Fahrerin hielt sofort am Fahrbahnrand an und konnte im letzten Augenblick das Fahrzeug verlassen, das innerhalb weniger Sekunden in Vollbrand stand. Die Zeit hatte noch nicht einmal gereicht, den Rucksack mit Papieren vom Beifahrersitz mit in Sicherheit zu bringen. Der junge Mann versuchte noch vergeblich, mit einem Feuerlöscher die Flammen zu löschen. In der Zwischenzeit hatte andere Autofahrer die Feuerwehr alarmiert, die mit der Löscheinheit Bürbach sowie einem Tanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr anrückte. Doch die Flammen waren so stark, dass der Mercedes vollkommen ausbrannte. Um die letzten Brandnester abzulöschen, mussten die Einsatzkräfte noch Schaum einsetzen. Die Kreisstraße 4 von der Giersbergstraße bis Bürbach war für eine Stunde voll gesperrt.

