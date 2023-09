Siegen – Feueralarm: Bewohner vergisst Essen auf Herd

Weidenau. Wieder einmal muss die Feuerwehr ausrücken, weil Essen auf dem Herd vergessen wurde: Den Bewohner der Wohnung trafen die Einsatzkräfte nicht an.

Zu einem Wohnungsbrand sind am Montagabend gegen 18.15 Uhr die Berufsfeuerwehr Siegen sowie die Einheiten Weidenau, Geisweid und Dreis-Tiefenbach gerufen worden. Betroffen war ein Mehrparteienhaus in der Straße Münkershütten in Siegen-Weidenau. Rauchmelder hatten angeschlagen und viele der Bewohner hatten das Wohnhaus bereits verlassen, bevor die Feuerwehr eintraf.

Die betroffene Wohnung lag im 3. Obergeschoss. Da auf Klingeln niemand die Tür öffnete, wurde die Wohnung von der Feuerwehr geöffnet. Die Einsatzkräfte, die mit Atemschutz zur Erkundung vorgingen, trafen in der Wohnung niemanden an. Stattdessen fanden sie in der Wohnung auf dem Herd angebranntes Essen. Das Gefäß wurde über die Drehleiter ins Freie gebracht und abgelöscht. Mit Lüftern konnte die Wohnung schließlich rauchfrei gemacht werden. Gegen 19 Uhr rückte die Feuerwehr wieder ab. Für den Rettungsdienst, der ebenfalls mit an die Einsatzstelle gekommen war, gab es keine Maßnahmen.

