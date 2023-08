Siegen: Feueralarm im ehemaligen Hotel Oderbein

Feueralarm im ehemaligen Hotel Oderbein in Weidenau - die Ursache ist banal.

Weidenau. Die Feuerwehr wird zum ehemaligen Hotel Oderbein nach Weidenau gerufen. Hausbewohner hatten Rauch und Brandgeruch bemerkt.

Zum ehemaligen Hotel Oderbein an die Weidenauer Straße wurden am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Siegen, die Löscheinheit Weidenau sowie Notarzt und Rettungsdienst gerufen. Hausbewohner hatten Brandgeruch und Rauch im Treppenhaus im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Diese rückte dann mit zahlreichen Kräften an. Löschschläuche wurde ausgerollt und unter Wasser gesetzt. Feuerwehrmänner machten sich mit Atemschutz einsatzbereit und mussten mit schwerem Gerät die Treppenstufen bis in den vierten Stock laufen. In einer Wohnung stellten sie dann fest, dass verbranntes Essen auf dem Herd stand.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland