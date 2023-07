Siegen: Feuerwehr muss erstmals brennendes E-Dreirad löschen

Bei den Löscharbeiten in der Weidenauer Haardtstraße muss die Siegener Feuerwehr vor allem die Batterie des Elektro-Dreirad kühlen.

Weidenau. Zum ersten Mal steht die Siegener Feuerwehr vor der Aufgabe, ein brennendes E-Fahrzeug zu löschen. Das ist nicht unaufwändig.

Für die Berufsfeuerwehr Siegen und die Löscheinheiten Weidenau und Geisweid war es der erste größere Einsatz dieser Art: Ein Elektrofahrzeug musste in einer riesigen Wanne geflutet werden. Dies war nötig, um die Batterien im Fahrzeug nass zu halten und zu kühlen, denn immer wieder loderten Flammen unter dem Fahrzeug hervor.

Am späten Samstagnachmittag wurden die Feuerwehren zu dem Fahrzeugbrand in die Haardtstraße alarmiert. Eine Anwohnerin hatte einen lauten Knall gehört, der aus einer Doppelgarage kam. Beim Nachschauen drang schon Rauch aus dem verschlossenen Tor. Sie rief unverzüglich die Feuerwehr, die sich nach dem Eintreffen erst einmal Zugang zur Garage schaffen musste. Dariin standen zwei zweisitzige Elektrofahrzeuge, von denen eines in Flammen stand.

Ursache: Vermutlich Defekt an Ladegerät

Das brennende Dreirad wurde herauszogen und draußen weiter abgelöscht und gekühlt. Das zweite Fahrzeug, ein vierrädriges Fahrzeug mit einer Kunststoffkarosserie, war auch durch den Brand erheblich beschädigt und deformiert. Ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte das Feuer durch einen technischen Defekt an einem externen Ladegerät ausgelöst worden sein. Die genaue Ursache wird derzeit noch von untersucht.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 8000 Euro, sowie rund 2.000 Euro an den Garagen. Während der Löscharbeiten war die Haardtstraße für fast zwei Stunden voll gesperrt.

Nach Auskunft der Polizei ist der Brand vermutlich durch den Defekt eines Ladegerätes entstanden Foto: Jürgen Schade

