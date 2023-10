Siegen: Feuerwehr steht mit 12 Fahrzeugen vorm falschen Haus

Siegen. Manchmal hängt’s an einem Buchstaben: Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz in der Hengsbachstraße aus. Es ging aber um die Engsbachstraße.

Die Bewohner der Hengsbachstraße 56 staunten nicht schlecht, als am Montag gegen 21 Uhr ein Tross von zwölf Feuerwehrfahrzeugen mit Notarzt und Rettungswagen vor der Tür stand und der Einsatzleiter klingelte. Die Helfer waren mit dem Einsatzstichwort „Feuer-4-Auslösung Heimrauchmelder mit Wahrnehmung“ in die Hengsbachstraße alarmiert worden. Die Berufsfeuerwehr Siegen, die Löscheinheiten Eiserfeld, Niederschelden und Hammerhütte machten sich auf den Weg nach Eiserfeld.

Doch von Feuer und Rauch war vor Ort nichts zu sehen. Nur wenige Minuten später erfolgte ein erneuter Alarm, diesmal jedoch „Heimrauchmelder mit Wahrnehmung“ in der Engsbachstraße 56 – also in Weidenau im Studierendenwohnheim. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, hatten sich schon zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner ins Freie begeben. Ursache der Auslösung des Heimrauchmelders war angebranntes Essen auf einem Herd. Die Feuerwehr hatte die Sache schnell im Griff und konnte wieder in ihre Gerätehäuser zurückfahren.

