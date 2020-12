Siegen: Feuerwehrleute verschaffen sich Zugang mit Gewalt

Langenholdinghausen. Ein Feuer in einer Garage in Siegen-Langenholdinghausen sorgt für einen massiven Feuerwehreinsatz. Die Hintergründe.

Holz , Möbel und Müll sind in einer Garage in der Straße Auf dem Bruch in Siegen-Langenholdinghausen am Dienstag, 1. Dezember, in Brand geraten.

Dichter Rauch drang gegen Mittag aus dem Anbau an ein im Umbau befindliches Wohnhaus.

Kräfte auch aus Siegen im Einsatz

Anwohner hörten zudem Knistern und verständigten die Feuerwehr, die mit Kräften aus Siegen , Geisweid , Langeholdinghausen , Birlenbach , Meiswinkel und Alchen anrückte.

Weil das Garagentor verschlossen war, mussten die Feuerwehrleute es gewaltsam öffnen. Zudem mussten sie die Garage komplett ausräumen, um auch die letzten Brandnester abzulöschen.

