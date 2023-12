Siegen: Feuerwerk geht auch vorsichtig – und klimaneutral

Thomas Fischer bietet auch in diesem Jahr wieder sicheres Feuerwerk an.

Freudenberg Pyrotechniker Thomas Fischer gibt Tipps fürs Silvesterfeuerwerk.Verantwortungsvoller Umgang mit den Böllern zahlt sich aus – in jeder Hinsicht.

Schon vor einigen Tagen sind die Containern, voll bepackt mit Pyrotechnik, Böller und Raketen, angekommen. Gleich nach Weihnachten ging es in den Verkaufsräumen von Thomas Fischer in Freudenberg. Am Hausplatz 22, mit dem Aufbau los. Tische wurden aufgestellt und bis zum Auslegen der Pyrotechnik alles vorbereitet. Am Donnerstagmorgen um 8 Uhr begann der Verkauf von Böllern, Raketen und Batterien – und Wunderkerzen und Knallfröschen, die auch die kleinen Besucher erwerben durften. Beim Verkauf an den Nachmittagen wie Freitag und Samstag werden an der Verkaufsstelle wieder Waffeln gebacken und Getränke verkauft. Den Erlös bekommt die Aktion Lichtblicke.

„Wir haben hier rund 450 verschiedene Artikel von der Batterie in verschiedenen Auslagen von 10 bis 50 Abschüssen, die nur einmal gezündet werden müssen, über Leuchtraketen bis zum Tischfeuerwerk“, sagt Thomas Fischer, der sonst einen Landschafts- und Gartenfachbetrieb betreibt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Schon in den vergangenen Jahren hat er das Sortiment umgestellt. Seitdem gibt es in der „Green Line“ auch nachhaltig produzierte Feuerwerksartikel, „klimaneutral und plastikfrei produziert“, erklärt der 44-Jährige, der seit vielen Jahren als ausgebildeter Pyrotechniker tätig ist und in ganz Deutschland sowie dem benachbarten Ausland mit Feuerwerken be- und verzaubert.

Vorsichtig sein – und nicht unter Alkoholeinfluss böllern

Thomas Fischer empfiehlt, die Raketen nicht in die Erde stecken oder in der Hand zu halten, sondern eine Getränkekiste zu verwenden, ein paar Flaschen als Gewicht hineinzustellen und erst dann die Raketen zünden. Sollte ein Böller einmal nicht zünden oder eine Rakete nicht in den Himmel schießen, sollte man 15 Minuten warten und anschließend einen Eimer Wasser über das nicht gezündete Feuerwerk gießen. „Alkohol gehört nicht zum Feuerwerk, weil die Menschen dann übermütig werden und nicht mehr auf Sicherheit achten“, warnt Thomas Fischer.

Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) und Sprecher des Bezirks Siegen, schließt sich dem Aufruf zur Vorsicht an: „Wer jedoch vorsichtig ist und es umsichtig und sachgerecht mit handelsüblichen Silvesterböllern krachen lässt, dem hält die private Haftpflichtversicherung den Rücken von Ansprüchen anderer frei“. Knallbegeisterte sollten beim Kauf auf das CE oder das Zulassungszeichen der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) achten und keinesfalls selbstgebaute Böller und Raketen verwenden oder gar von dubiosen Internethändlern.

Bei Schäden: Diese Versicherungen sind zuständig

Und wenn dann doch etwas passiert, können Versicherungen in Anspruch genommen werden. Für Schäden in der Wohnung, an Kleidung und Elektrogeräten ist die Hausratversicherung zuständig. Die für das Haus bestehende Wohngebäudeversicherung übernimmt die Reparaturen am Gebäude. Wer sich beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern verletzt, erhält die anfallenden Heilbehandlungskosten von der Krankenversicherung ersetzt. Für selbstverschuldete Silvesterunfälle, die zur Invalidität führen, kommt die private Unfallversicherung auf.

„Ist das Auto in Brand geraten, zahlt die Kaskoversicherung, es gibt dafür keine Rabattrückstufung. Die Vollkaskoversicherung leistet darüber hinaus Schadenersatz, wenn Autos in der Silvesternacht mutwillig beschädigt wurden“, so Michael Heinz.

Wer leichtsinnig Schaden anrichtet, muss zahlen

Anders als bei Sachschäden wird es bei Verletzungen und bleibenden Personenschäden sehr teuer. Kranken-, Unfall- und Rentenversicherungen können dann versuchen, Behandlungskosten und Rentenzahlungen von den Verursachern zurückzuholen. Auch Feuerversicherungen fordern oft Zahlungen zurück, wenn ein Täter ermittelt wurde. Wird diesem sogar eine Schädigungsabsicht oder Umgang mit nicht silvesterüblichen Explosivstoffen nachgewiesen, darf seine private Haftpflichtversicherung die Zahlung verweigern - und der Täter muss selbst zahlen, bis zur privaten Insolvenz.

„Je nach Größe und Umfang des Schadens, ist es notwendig, Anzeige bei der Polizei zu erstatten“, empfiehlt Michael H. Heinz, „und das am besten innerhalb einer Woche.“ Doch aus den eigenen Versicherungsverträgen kommt meist schneller und mehr Geld. Im Zweifelsfall helfen die Versicherungskaufleute weiter.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland