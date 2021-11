Siegen: Fies – Männer wollen Geld von Jugendlichen erbeuten

Die Polizei in Siegen ermittelt und bittet um Hinweise.

Siegen. Was anfangs in Siegen wie eine Bitte um Geldwechsel wirkt, entwickelt sich rasch zur Straftat. Die Hintergründe.

Zwei unbekannte Täter haben am Samstagmittag, 13. November, in Siegen versucht, Bargeld zu erbeuten.

Laut Polizeiangaben sprachen die beiden Männer eine Gruppe von Jugendlichen in der Friedrichstraße an und forderten sie auf, ihnen Bargeld zu wechseln. Als dies verneint wurde, zerrte ein Täter einen 21-Jährigen am Arm.

Täter verschwinden Richtung Siegener Oberstadt

Die Täter forderten erneut Bargeld. Die Gruppe kam dieser Aufforderung aber nicht nach. Die Unbekannten bedrohten den 21-Jährigen, bevor sie Richtung Oberstadt flüchteten.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat unter 0271/7099-0 geben können.

