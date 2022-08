Siegen: Fiese Masche – Daten her oder Strom wird teurer

Siegen. Zwielichtige Anrufer versuchen derzeit Geld mit besonders dreister Masche zu machen. Sie spielen mit der Angst vor hohen Strompreisen.

Die Siegner Versorgungsbetriebe (SVB) warnen vor hinterhältigen Anrufen. Demnach geben Unbekannte per Telefon zumeist vor, persönliche Daten abgleichen zu wollen. Ansonsten drohten enorme Preissteigerungen.

Über diese Masche werden Name und Zählernummer abgefragt, womit die Personen in der Lage sind, bestehende Energieverträge zu kündigen. Die Täter melden sich als „Zentrale Strom und Energie“ oder „Bundeszentrale Strom und Gas“. Sobald Angerufene ihre Daten nicht herausgeben würden, ändere sich die anfänglich vorgespielte Freundlichkeit.

SVB in Siegen raten, sofort aufzulegen

In den meisten Fällen werde behauptet, dass Daten abgeglichen werden müssten, um eine Preiserhöhung von 40 Prozent oder mehr zu verhindern. Die Anrufer sind also nicht nur an Namen und Adresse, sondern auch an Kontoverbindung und Zählernummer interessiert. Die Täter wollen laut Angaben des Siegener Versorgers bestehende Energieverträge kündigen, um einen neuen Vertrag mit dem Unternehmen abzuschließen, für das sie arbeiten.

Sollte bei einem Telefongespräch etwas verdächtig vorkommen, empfehlen die SVB, das Telefonat sofort zu beenden und sich die Nummer zu notieren. Zudem sollte sich direkt mit dem Kundendienst der SVB in Verbindung gesetzt werden.

Wer zum Opfer der Masche geworden ist, sollte von seinem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen.

