Siegen: Flohmarkt Geisweid mit Winterzeit – riesiger Andrang

Der Andrang ist groß beim Flohmarkt unter der HTS in Geisweid.

Geisweid. Erstmals startet der beliebte Flohmarkt unter der HTS in Geisweid später – durchaus zur Freude der Händler. Eine Ausgabe folgt noch im Jahr 2022.

Der Geisweider Flohmarkt startete in diesem Jahr erstmals mit einer Winterzeit: Der beliebte Markt fand am Samstag, 6. November, wie seit vielen Jahrzehnten unter der HTS statt. Aber eben nicht wie in der Sommerzeit um 7 Uhr, sondern zwei Stunden später. Die Flohmarkthändler hatten daher genug Zeit, ihre Sortimente im Hellen aufzubauen und zu präsentieren.

Schon kurz nach der Eröffnung waren die Besucherinnen und Besucher wieder überaus zahlreich gekommen. Bis 15 Uhr hatten sie Gelegenheit, den Winter-Flohmarkt zu durchstöbern.

Am ersten Dezemberwochenende gibt es eine weitere Ausgabe des Winter-Flohmarkts. Foto: Jürgen Schade

Die nächste und für dieses Jahr letzte Ausgabe findet am ersten Dezemberwochenende statt, dann ist zwei für die beiden Monate Januar und Februar zunächst Schluss, bevor die Saison im März 2022 wieder beginnt – dann ebenfalls noch mit „späterer“ Winterzeit. Im April – hoffentlich bei Frühlingssonne – findet der Markt dann wieder zu den üblichen früheren Flohmarktzeiten statt.

