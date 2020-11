Siegen. Florian Schroeder bietet im Siegener Lyz alles, was Kabarett so großartig macht: Satire, Persiflage, beißende Ironie und messerscharfe Analyse.

Schon der erste Satz des Abends mit Florian Schroeder hat es in sich: „Der Messias wird erst kommen, wenn er nicht mehr nötig sein wird.“ Dieses eingeblendete Zitat von Franz Kafka wird im Lyz zum Vorspann einer ganzen Flut von Bildern und Szenen: Von Markus Söder über Christian Lindner, der sich mehr stotternd als redend mit Chinesisch abmüht, bis zum verrückt herumschreienden Corona-Leugner Attila Hildmann. Auftritt Florian Schroeder. Wie immer im feinsten Zwirn. Einer der wenigen seiner Zunft, die auf der Bühne nicht so aussehen, als wollten sie Hühner füttern, sondern sich für ihre Fans schön machen. Und die sind schon begeistert, bevor er seinen ersten Satz sagt: „Das ist Siegen um 18 Uhr: 50 klingen so wie 5000.“

Natürlich kommt Florian Schroeder auch beim „Neustart“ – so der Titel seines aktuellen Programms – am alles beherrschenden Thema Corona nicht vorbei: Fast alles werde heruntergefahren, nur die Gottesdienste nicht. Die seien essenziell, weil sie der Hochrisikogruppe helfen würden, dahin zu kommen, wo sie hin wollen: In den Himmel. Doch Super-Spreader gebe es auch bei Hochzeiten. Wenn heute ein Film gedreht würde, müsste der nicht „4 Hochzeiten und ein Todesfall“ sondern „Eine Hochzeit und 4 Todesfälle“ heißen.

Lyz in Siegen: Kabarettist Florian Schroeder ergründet Beziehungsgespräche

Home-Schooling als Gebot der Stunde halten vor allem Kinder für problematisch, sagt Florian Schroeder: „Papas sind strenger als Lehrer.“ Für Letztgenannte sind „Schulen ein Paradies aus Tageslichtprojektoren und langen Reisen in den Ferien.“ Als bekennender Berliner Stadtmensch und Hüter von Achtsamkeit geht er nur noch mit einem 150 cm langen Zollstock durch seine Stadt, an dessen Spitze er zwei Reißzwecken befestigt hat.

Beziehungsgespräche sind vor allem Frauensache, weiß Florian Schroeder. Sie will zum Therapeuten, aber er muss anrufen. Und alle Gespräche führen irgendwann über die frühe Kindheit und landen im Geburtskanal. Und kaum sind beide wieder zu Hause, wird ihm vorgeworfen: „Du hast keinen Bezug zu deinen Emotionen.“ Und vor allem: „Du hörst mir gar nicht zu.“

Florian Schroeder skizziert im Siegener Lyz seine Ideen einer Kanzlerkandidatur

Der anschließende fiktive Dialog zwischen Mann und Frau mit entsprechender Mimik, Gestik und vor allem Tonfall gehört zu den Höhepunkten des Kabarettabends. Wobei Florian Schroeder mit Geschichten von Timo und Sarah vom Prenzlauer Berg und ihren Kindern Paul und Emil noch einen draufsetzt. Sie haben sich holländische Lastenfahrräder mit E-Motor gekauft, in die vier Kinder und eine Hundefamilie hineinpassen. Dass sie Paul und Emil einst im Anhänger transportierten und damit ihre Sprösslinge nicht ständig im Blick haben konnten, macht den Überbesorgten noch heute Gewissensbisse.

Wie nahe sich Satire und Wirklichkeit manchmal kommen, erlebt das Lyz-Publikum bei einer Bewerbungsrede Florian Schroeders: Er will 2024 Bundeskanzler werden – und zwar mit absoluter Mehrheit. Seine ersten Maßnahmen: Steigerung des Spitzensteuersatzes auf 79 Prozent, Abschaffung privater Krankenkassen und ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1000 Euro für jeden. Schroeder: „Sahra Wagenknecht, inzwischen verwitwet, macht mir einen Heiratsantrag.“

In seiner nächsten Amtszeit schafft er den Bundesrat und die Bundesländer ab und ernennt Kollegen Dieter Nuhr zum Innenminister. Auch ein anderes Ziel, „Malle für alle“, findet in Deutschland eine breite Zustimmung. Um Schroeder zu verhindern, ist „Jens Spahn sogar bereit, Vizekanzler unter Alice Weidel zu werden.“ Messerscharfe, schwarze Realsatire, bei der dem Publikum das Lachen im Hals steckenbleibt, (noch) undenkbar, aber hierzulande schon einmal erlebt.

Großartiger Abend mit Florian Schroeder im Lyz in Siegen

Und gut, dass Florian Schroeder seinem „Neustart“ am Ende viel Raum für seine vielgerühmten Persiflier-Fähigkeiten gibt: Zunächst beim Markus-Lanz-Geschwafel mit den üblichen Verdächtigen Lauterbach, Habeck, Laschet und einer sichtlich ermüdeten Kanzlerin und, noch beeindruckender, auf Zuruf aus dem Publikum mit Parodien auf Gerhard Schröder, Löw, Bohlen, Boris Becker und – erstmalig – auch Alice Schwarzer.

Ein großartiger Florian Schroeder wollte an diesem Abend gleich zweimal „ein wenig die Welt verrücken, um nicht an ihr verrückt zu werden.“ Das ist ihm gelungen. Denn das war für längere Zeit das letzte Live-Erlebnis in Siegens Kulturhaus.

