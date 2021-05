Siegen: Frau (18) wird Opfer eines sexuellen Übergriffs

Die Polizei in Siegen bittet um Mithilfe.

Weidenau. Eine 18-Jährige wird in Siegen Opfer eines sexuellen Übergriffs. Ein 60-Jähriger hilft der jungen Frau. Die Polizei sucht diesen Zeugen.

In der Nähe des Köhlerwegs in Siegen-Weidenau soll sich am Samstagabend, 15. Mai, ein sexueller Übergriff auf eine 18-Jährige ereignet haben.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die beiden Personen auf einem Fußweg und sprach diese an. Daraufhin ließ der mutmaßliche Täter offenbar von der jungen Frau ab und flüchtete in Richtung eines Fahrradwegs.

Polizei Siegen: Zeuge führt grauen Hund Gassi

Bei dem Zeugen, der sich bislang nicht gemeldet hat, soll es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann mit grauem Hund und roter Hundeleine gehandelt haben. Die Polizei in Siegen sucht diesen Mann und bittet ihn, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

