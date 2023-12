Die 19-Jährige attackiert in Siegen eine Rettungswagenbesatzung. (Symbolbild)

Einsatz Siegen: Frau greift Rettungsdienst an – und wird eingewiesen

Weidenau Eine 19-Jährige ist in Siegen offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und attackiert Einsatzkräfte. Die Polizei hat große Mühe.

Sanitäter des Rettungsdienstes und Polizisten sind am Samstagabend, 2. Dezember, von einer Frau in Weidenau angegriffen worden. Wie die Beamten mitteilen, wurden die Ordnungskräfte gegen 22.30 Uhr zur Unterstützung einer Rettungswagenbesatzung in die Edith-Langner-Straße gerufen.

Zuvor hatte dort eine 19-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses, die sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, die Rettungskräfte angegriffen.

Siegener Polizisten fixieren die Frau

Die Polizisten versuchten, die junge Frau zu fixieren. Dabei leistete sie enormen Widerstand und beleidigte die Ordnungshüter. Sie trat und schlug mehrfach nach den Beamten. Dennoch gelang es den Polizisten, der Randaliererin Handschellen anzulegen. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Die 19-Jährige wurde zwangseingewiesen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren, so die Beamten weiter.

