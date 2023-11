Siegen: Frauen jagen Zigarettenautomaten in die Luft

Geisweid Ein weibliches Duo macht in Siegen Beute und kann verschwinden – nur, um später zum Tatort zurückzukehren und geschnappt zu werden

Am späten Freitagabend, 17. November, haben zwei Frauen in Siegen offenbar einen Zigarettenautomaten gesprengt. Wie die Polizei in Siegen am Montag, 20. November, mitteilt, wurden Beamte gegen 23 Uhr in die Dr.-h.c.-Karl-Barich-Straße alarmiert.

Ein Zeuge hatte von einem lauten Knall berichtet. Zudem sah er, wie zwei Frauen Zigarettenschachteln in einen Audi räumten und flüchteten. Während die Polizeibeamten den Tatort sicherten und den Sachverhalt aufnahmen, fuhr der Audi mit den zwei tatverdächtigen Frauen wieder vor.

Polizei Siegen: Schaden beläuft sich auf 5000 Euro

Im Pkw fanden die Polizisten Zigarettenschachteln. Die beiden Frauen, 18 und 45 Jahre alt, wurden zur Polizeiwache nach Weidenau gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

