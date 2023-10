Regelmäßig gehen am Wochenende Polizei, Bundespolizei und Ordnungsamt in Siegen auf Streife. (Archivbild)

Streife Siegen Freitagabend: Aus der Innenstadt direkt in den Knast

Siegen. Freitagsabends haben Polizei, Bundespolizei und Ordnungsamt in Siegen gut zu tun (Projekt „ Sichere Innenstadt“). Auch dieses Wochenende wieder.

Nach einem weiteren gemeinsamen Wochenend-Einsatz von Siegener Polizei und Ordnungsamt sowie der Bundespolizei in der Innenstadt (Projekt „Sichere Innenstadt“) ziehen die Einsatzkräfte Bilanz. Demnach wurden am Freitagabend, 13. Oktober, mehrere Platzverweise, eine Festnahme aufgrund eines Haftbefehls sowie einige Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verzeichnet. Zudem gab es drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz; die verbotenen Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen 21.30 Uhr fiel den Einsatzkräften im Oranienpark ein Mann auf, der die Beine in die Hand nahm, als er Polizisten und Ordnungsamtsmitarbeiter erblickte. Bei seiner Flucht ließ er zudem eine Tüte mit Betäubungsmitteln fallen. „Der 24-Jährige konnte direkt gestellt werden“, so die Ordnungshüter. Im Rahmen seiner Personenkontrolle fiel auf, das gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die Beamten stellten die Drogen sicher und brachten den Mann zur Polizeiwache nach Siegen. Mittlerweile sitzt der 24-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

