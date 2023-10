Auch am Wochenende dringt die Sonne im Siegerland durch.

Wetter Siegen: Freundliches Oktoberwetter am Wochenende

Siegen. Mit Vorhersagen über den Montag hinaus ist Carsten Beyer vorsichtig – es könnte schön bleiben.

Der September war aus Sicht der Meteorologen „mal wieder deutlich zu warm“, stellt Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterportals Meteo Siegerland, fest, „und lag in Sachen Niederschlag, der im Kreisgebiet sehr unterschiedlich verteilt war, eher im Durchschnitt.“ In Sachen Sonnenschein gab es erneut Rekorde mit 220 bis knapp 250 Sonnenstunden.

Aktuell bringt Hoch Tora freundliches Oktoberwetter, die Temperaturen sinbd der Jahreszeit entsprechend. Der Norden bleibt von Tiefausläufern über Skandinavien mehr beeinflusst als die Mitte und der Süden. An dieser Wetterlage ändert sich auch am Wochenende kaum etwas, aber mit Höchsttemperaturen um 20 Grad wird es wieder milder.

Bodenfrost nicht ausgeschlossen

Am Donnerstag zeigt sich der Himmel mal mehr, mal weniger bewölkt und der Sonnenanteil nimmt zu. Höchsttemperaturen 11 bis 18 Grad. Der Südwestwind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen teils stark böig. Kommende Nacht ziehen auch letzte Wolken ab und es ist zunächst oft gering bewölkt. Zum Morgen bildet sich örtlich dichter Nebel. Tiefsttemperaturen 8 bis 2 Grad. In Hochtälern örtlich Bodenfrost.

Freitag nach Auflösung örtlicher Nebelfelder oft ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Regen oder Schauer bleiben die Ausnahme. Höchsttemperaturen 13 bis 20 Grad. Dabei weht ein schwach bis mäßiger Wind aus Südwest.

Samstag nach frischer Nacht und örtlichen Nebel viel Sonnenschein und nur harmlose Wolken. Höchsttemperaturen 14 bis 21 Grad.

Sonntag könnte es anfangs oft stark bewölkt sein und einige Modelle haben etwas Regen in den Berechnungen drin. Zum Nachmittag sollte es aber überall wieder freundlich und trocken sein. Höchsttemperaturen 14 bis 21 Grad.

Montag freundlich und mild bei bis zu 23 Grad.

