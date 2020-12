Siegen: Friedenslicht an Hilfsdienste übergeben

Siegen. Auf dem Scheinerplatz in Siegen überreichte Karl-Heinz Richter das Friedenslicht an Vertreter der Hilfsdienste und an Passanten.

Seit mehr als einer Woche ist Brandamtsrat Karl-Heinz Richter von der Feuerwehr Siegen in seiner Funktion als Geschäftsführer der Psycho-Soziale-Unterstützung im Kreis Siegen-Wittgenstein im Kreisgebiet unterwegs, um an das Friedenslicht aus Bethlehem an die Hilfsorganisationen zu übergeben. Auf dem Scheinerplatz überreichte er das Friedenslicht an Vertreter der Polizei, Feuerwehr, DRK, Malteser Hilfsdienst, THW und DLRG, aber auch an Passanten, die Interesse zeigten.

1986 entstand beim Österreichischen Rundfunks (ORF) die Idee: Ein Licht aus Bethlehem soll als Botschafter des Friedens durch die Länder reisen und die Geburt Jesu verkünden. Am 13. Dezember fuhren drei Gruppen das Friedenslicht in drei Gruppen durch Deutschland gefahren und hielten an verschiedenen Orten, um zu ermöglichen, das Friedenslicht in Empfang zu nehmen und im jeweiligen Kreis zu verteilen.

„Gerade in der jetzigen Zeit eine tolle Tradition“, sagt Karl-Heinz Richter. „Eine der Kolonnen hielt in Limburg auf dem Autobahnrastplatz und ich habe das Licht dort in Empfang genommen und an die Rathäuser, das Kreishaus und die Hilfsorganisationen weitergegeben, denn so können wir in der schwierigen Zeit etwas Zuversicht verteilen“, so der Feuerwehrfachmann.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.