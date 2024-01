Siegen: Früher Schnee bremst Entwicklung am Arbeitsmarkt

Siegen Dem lokalen Arbeitsmarkt fehlte es 2023 an Schwung, wie die Arbeitsagentur Siegen mitteilt. Das liegt auch am Wetter – aber bei weitem nicht nur.

Der Arbeitsmarkt schwächelt nach Angaben der Agentur für Arbeit Siegen zum Jahresende. „Der mittlerweile schon länger anhaltende Wirtschaftsabschwung verhindert eine Trendwende auch für den Agenturbezirk Siegen“, heißt es im Bericht für den Monat Dezember. Insgesamt waren 11.831 Personen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe arbeitslos gemeldet. Verglichen mit November sind dies 29 Personen oder 0,2 Prozent weniger. Im Vergleich zum Dezember des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen allerdings um 517 Personen beziehungsweise 4,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt für Dezember 5,1 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,8 Prozent (+0,3 Prozentpunkte).

„Saisonal üblich sendet der Arbeitsmarkt in der dunklen Jahreszeit nur wenig Lichtblicke“, so die Siegener Agentur. Das nur leichte Sinken der Arbeitslosenzahlen im Dezember spreche dafür, „dass die Unternehmen in der Region in die Wintersaison gestartet sind“. Die frühen und teils kräftigen Schneefälle im November hätten dazu geführt, dass sich in wetterabhängigen Branchen wie Bauhauptgewerbe, Straßenbau oder Garten- und Landschaftsbau „vergleichsweise früh, aber auch nur vorübergehend“, die Beschäftigungschancen eingetrübt hätten. „Ungeachtet dessen bleibt es dabei: Auch zum Jahresende fehlt es dem Arbeitsmarkt, wie über das Jahr hinweg, an Schwung“, heißt es weiter.

Siegen: Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt blieb 2023 weitgehend aus

„Das Jahr 2023 zeigte kaum saisonale Ausschläge in der Arbeitslosigkeit“, kommentiert Stephanie Krömer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Siegener Arbeitsagentur. „Die Frühjahrsbelebung ab März oder April fiel beinahe vollständig aus, auch im Herbst kam es nicht zu dem sonst üblichen deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit über mehrere Monate hinweg.“

608 neue Stellen wurden dem Arbeitsgeberservice der Siegener Agentur im Dezember gemeldet – bei 3979 Stellen im Bestand. Dabei zeige sich, dass insbesondere Fachkräfte auf dem Niveau der dualen Ausbildung gute Aussichten haben, bei eintretender Arbeitslosigkeit schnell wieder einen Job zu finden, wie den Ausführungen zu entnehmen ist. Dies gelte vor allem „in den top drei Branchen Metallbearbeitung, Lagerwirtschaft und Verkauf“. Mehr als die Hälfte aller gemeldeten Stellen verlangt nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung.

Siegen-Wittgenstein und Olpe: 65 Prozent der Arbeitslosen in Grundsicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden im Dezember 4.140 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat erhöht um 105 Personen beziehungsweise 2,6 Prozent. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Steigerung um 347 Personen oder 9,1 Prozent. In der Grundsicherung sind 134 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 170 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis entspricht dies -1,7 Prozent zum Vormonat beziehungsweise +2,3 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt sind es 7.691 Personen und damit 65,0 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

1.090 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Agenturbezirk Siegen unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum November blieb die Zahl unverändert und im gleichen Monat des Vorjahres waren es 79 weniger arbeitslose junge Menschen. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf +0,0 Prozent zum vorherigen Monat beziehungsweise +7,8 Prozent im Vorjahresvergleich. Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat gestiegen (+35 Personen oder +0,8 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr sind es 57 Arbeitslose (1,4 Prozent) mehr. Insgesamt sind 4.176 Menschen ab 50 Jahre in der Arbeitsagentur Siegen betroffen.

Agenturbezirk Siegen: Zahl der Langzeitarbeitlosen steigt im Dezember leicht

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Agenturbezirk Siegen im Berichtsmonat gestiegen. 3.770 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 83,7 Prozent (3.157 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonats sind dies 10 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 184 Personen.

Richtet sich die Betrachtung lediglich auf den Kreis Siegen-Wittgenstein, so ist die Zahl der Arbeitslosen dort im Dezember 2023 gesunken. Insgesamt waren in diesen Bereich des Agenturbezirks 8.526 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit dem Vormonat sind dies 117 Personen oder 1,4 Prozent weniger. Im Vergleich zum Dezember des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 249 Personen beziehungsweise 3,0 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Dezember 5,5 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 5,3 Prozent (+0,2 Prozentpunkte).

In Siegen-Wittgenstein wurden im Dezember 2.685 Personen im Bereich der Arbeitslosenversicherung gemeldet: 9 mehr als im November, 157 mehr als im Dezember 2023. In der Grundsicherung waren im Dezember 126 Arbeitslose weniger als im November und 92 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Insgesamt sind es 5.841 Personen und damit 68,5 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

