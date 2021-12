Siegen: Führerschein umtauschen, sonst droht Verwarngeld

Siegen. Die alten Papierführerscheine müssen umgetauscht werden, sonst könnte es teuer werden. In Siegen-Wittgenstein ist das am Wochenende möglich.

Der Umtausch von alten Papier-Führerscheinen in neue EU-Kartenführerscheine ist am Samstag, 11. Dezember, von 7.30 Uhr bis 15 Uhr in der Zulassungsstelle in Siegen, St.-Johann-Straße 23, und von 7.30 Uhr bis 13 Uhr in der Zulassungsstelle in Bad Berleburg, Am Breitenbach 1, möglich.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Der Umtausch der alten Führerscheine ist gesetzlich vorgeschrieben, heißt es seitens der Kreisverwaltung. Betroffen sind zunächst Personen, die in den Jahren 1953 bis 1958 geboren wurden. Sie müssen laut Verordnung bis spätestens zum Dienstag, 18. Januar 2022, einen aktuellen EU-Kartenführerschein haben. Ansonsten drohen im Rahmen einer Polizeikontrolle Verwarngelder.

38 Euro in Siegen und Bad Berleburg fällig

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sollten Umtauschwillige ihren Personalausweis, den alten Führerschein sowie ein aktuelles, farbiges Passfoto – 35 mal 45 Millimeter, nicht zwingend biometrisch – mitbringen. Der Umtausch kostet 38 Euro. Die Gebühr kann sowohl in Bar als auch per GiroCard bezahlt werden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland