Für 85.000 Euro werden Kameras im Bahnhof Siegen installiert

Siegen. Siegen bekommt aus der ÖPNV-Offensive des Landes NRW 85.000 Euro für Sicherheitskameras im Hauptbahnhof.

Im Hauptbahnhof Siegen werden für etwa 85.000 Euro Videokameras angebracht, „damit alle Reisenden zu jeder Zeit, vor allem in den Abendstunden, ein sicheres Gefühl und einen guten Aufenthalt haben“, wie der CDU-Landtagsabgeordnete Jens Kamieth mitteilt.

Im Rahmen der ÖPNV-Offensive investiert das Land in die Sicherheit an Bahnhöfen, heißt es dazu in einer Mitteilung. Mit insgesamt zehn Millionen Euro könne an 100 Stationen in NRW jetzt Videotechnik für mehr Sicherheit angebracht werden.

100 Bahnhöfe mit Kameras in NRW ausgestattet

Die ÖPNV-Offensive umfasse bislang zwei Milliarden Euro. Sie sei dazu gedacht, den ÖPNV und den SPNV besser, sicherer und sauberer zu machen.

Mit den insgesamt zehn Millionen Euro könne die Zahl der Bahnhöfe mit Videotechnik nun erhöht werden. Das Land habe auf Grund des großen Interesses den vorzeitigen Maßnahmenbeginn bewilligt, sodass 100 Bahnhöfe Kameras bekommen können.

