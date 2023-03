Siegen: Für jeden Jugendlichen gibt es zwei Lehrstellen

Siegen. Die Arbeitslosenzahl liegt zwar höher als vor einem Jahr, sinkt aber wieder. Viele Geflüchtete aus der Ukraine sind noch auf Stellensuche.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kreis Siegen-Wittgenstein im März gesunken. Insgesamt waren 8.525 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 43 Personen oder 0,5 Prozent weniger. Im Vergleich zum März des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 1.095 Personen oder 14,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,5 Prozent. Unter den Arbeitslosen im Bezirk der Agentur Siegen waren zuletzt 1.177 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit arbeitslos gemeldet. Im März 2022 waren dies noch 15 Personen. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden in diesem Monat 4.047 Personen gemeldet. In der Grundsicherung sind 7.661 Personen und damit 65,4 Prozent aller Arbeitslosen.

Region kämpft mit Arbeits- und Fachkräfteengpässen

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) rechnet in seiner Frühjahrsprognose vom vergangenen Freitag für 2023 mit einem Plus bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und damit einem neuen Allzeithoch in Deutschland. Auch im Agenturbezirk Siegen liegt die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im März 2023 um 1,3 Prozent höher als im Vorjahr und erreicht mit 182.970 einen neuen Höchststand.

Stephanie Krömer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Siegen: „Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen in der zweiten Hälfte des Vorjahres lässt sich mit der Registrierung ukrainischer Geflüchteter erklären. Für das laufende Jahr sehen wir aktuell keine großen Änderungen in der Zahl der von Arbeitslosigkeit Betroffenen. Im Gegenteil: Die Region hat mit einem Arbeits- und Fachkräfteengpässen zu kämpfen.“ Die Betriebe hätten auch in schweren Zeiten an ihrer Belegschaft festgehalten. „Wir bieten Lösungen für alle Fragen mit Blick auf eine zukunftsorientierte Beschäftigungsmöglichkeit.“

Jugendarbeitslosigkeit geht zurück

Jugendarbeitslosigkeit: 1.122 Arbeitslose sind unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren dies noch 27 mehr und im gleichen Monat des Vorjahres 198 weniger.

Ältere Arbeitslose: Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 52 Personen gesunken und im Vergleich zum Vorjahr um 388 Personen gestiegen. Insgesamt sind 4.233 Menschen ab 50 Jahre in der Arbeitsagentur Siegen betroffen.

Langzeitarbeitslose: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist gesunken. 3.573 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 81,9 Prozent (2.928 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 40 Langzeitarbeitslose weniger. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl dieser Arbeitslosen um 254 Personen.

Stellenangebot: Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 527 Stellen gemeldet, 431 weniger als im Vormonat. Im Bestand befanden sich insgesamt 4.320 offene Stellen, 239 weniger als im Vormonat und 302 weniger als im Vorjahresmonat.

Ausbildung: Bis März 2023 sind im Kreis Siegen-Wittgenstein und im Kreis Olpe insgesamt 3.436 Berufsausbildungsstellen gemeldet worden. Dem gegenüber stehen 1.621 Bewerber und Bewerberinnen. Auf eine/n Bewerber/in kommen damit im Agenturbezirk Siegen 2,1 Ausbildungsplätze. Zurzeit sind noch 806 junge Frauen und Männer auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle. Gleichzeitig sind noch 2.264 Ausbildungsplätze unbesetzt. Somit kommen auf jede/n unversorgten Bewerber/in 2,8 unbesetzte Berufsausbildungsstellen.

