Siegen: Fußgänger von Auto erfasst – schwer verletzt

Siegen. Auf dem Fußgängerüberweg in der Hessischen Straße in Siegen wird ein Fußgänger von einem Auto erfasst.

Mit Verletzungen musste am Freitagmorgen ein Fußgänger mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Südstraße in Fahrtrichtung Hessische Straße und bog im Kreisel an der zweiten Ausfahrt heraus. Dabei achtete er nicht auf den Fußgänger, der sich schon auf dem Fußgängerüberweg befand, und es kam zum Zusammenstoß.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Der Fußgänger stürzte zu Boden und wurde verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung im Rettungswagen wurde er einem Krankenhaus zugeführt. Die Polizei nahm zur Unfallursache die Ermittlungen auf.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland