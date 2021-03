Siegen: Fußgängerin von 87-Jährigem angefahren – Klinik

Geisweid. In Siegen überquert eine Fußgängerin bei grün die Birlenbacher Straße. Ein Fahrer (87) nimmt die Frau nicht wahr und fährt sie an.

Zu einem Verkehrsunfall auf der Birlenbacher Straße an der Ecke Am Hüttengraben in Siegen-Geisweid ist es am Dienstag, 30. März, gegen 13.55 Uhr gekommen.

Laut Polizeiangaben wollte eine 70-jährige Fußgängerin an der Fußgängerampel die Birlenbacher Straße überqueren. Als sie nach bisherigen Erkenntnissen bei Grünlicht die Fahrbahn betrat, wurde sie von einem 87-jährigen Pkw-Fahrer, der die Birlenbacher Straße in Richtung Geisweid befuhr, übersehen.

Schwer verletzt in Siegener Krankenhaus

Für den Fahrer zeigte die Lichtzeichenanlage nach derzeitigem Stand Rot an, berichten die Beamten weiter. Bei dem Zusammenstoß wurde die 70-jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden.

An dem Pkw entstand geringer Sachschaden.

