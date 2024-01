Siegen Aliah Koch (19) aus Siegen hat ständig starke Schmerzen, ist auf Rollstuhl und Bett angewiesen. Normal weiter Studieren kann sie nicht mehr.

Aliah Koch würde gerne weiterstudieren. Die 19-Jährige ist allerdings chronisch krank: Sie hat das Ehlers-Danlos-Syndrom, „mein Bindegewebe ist von Grund auf falsch aufgebaut“, erläutert die junge Frau aus Siegen – Gelenke, Sehnen, Bänder, aber auch Organe und Nervensystem. „Dadurch ist mein ganzer Körper instabil“, sie leide permanent unter starken Schmerzen. Daher muss sie die meiste Zeit im Rollstuhl oder im Bett verbringen – diese Umstände machen es ihr schwer, weiterhin zur Uni zu gehen.

Aliah Koch hat eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, um ein Fernstudium aufzunehmen, damit sie online ihren Abschluss machen kann. „Aufgrund von sehr starken Schmerzen kann ich meist nur eine halbe Stunde am Stück sitzen, was kaum mit dem Uni-Alltag vereinbar ist“, so die Siegenerin. Die Instabilität ihres Körpers, schreibt Koch, führt zu vielen Problemen und weiteren Erkrankungen, die mit der Zeit leider immer schlimmer werden. „Da mein Körper versucht, die Instabilität und die dadurch entstanden Probleme, auszugleichen, bin ich sehr schnell erschöpft und muss mich viel ausruhen.“

„Nach Jahren, in denen keiner wusste, was mit mir los ist, bekam ich mit 15 Jahren meine Diagnose und meinen Rollstuhl“, berichtet sie. Seitdem versuche sie immer wieder neue und kreative Lösungen zu finden, wie ich mein Leben trotz der Erkrankung gut leben könne. So wie ihr Studium: Andere Möglichkeiten sehe sie nicht – online könnte sie auch im Liegen studieren, „was für mich um einiges einfacher wäre“, heißt es im Spendenaufruf auf dem Portal „GoFundMe“. Da ein Fernstudium sehr teuer sei, könne sie es sich allein nicht leisten. Koch hofft, dass durch die Kampagne nun 15.000 Euro zusammenkommen, um sie in ihrer schwierigen Lage zumindest finanziell zu unterstützen und sie ihr Studium beenden könne. Jede kleine Spende, so Koch, „wäre mir eine große Hilfe!“

Hier geht es zur Spendenaktion „Mission Fernstudium“.

