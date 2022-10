ABC-Alarm in Weidenau: Das „Gas" war nur Wasserdampf.

Feuerwehr Siegen: Gasalarm in Weidenau – mit banaler Ursache

Weidenau. Zu einem Gasalarm wurde die Feuerwehr nach Weidenau in den Setzer Weg gerufen. Der Einsatz war schnell beendet.

„ABC-Gas innerhalb Gebäude“ war am Mittwochmittag um 12.12 Uhr das Einsatzstichwort für einen Einsatz der Feuerwehr im Setzer Weg in Siegen-Weidenau. In einem Einfamilienhaus hatte ein Mann ein zischendes Geräusch gehört und daraufhin den Notruf gewählt.

Vor Ort konnte die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen angerückt war, schnell Entwarnung geben. Nach ersten Erkenntnissen des Feuerwehr-Einsatzleiters hatte ein technischer Defekt an einem Druckausdehnungsgefäß der Heizungsanlage dazu geführt, dass Wasserdampf austrat. Durch den hohen Druck eben mit dem Geräusch, dass den Mann beunruhigt hatte. Somit war der Einsatz für die Feuerwehr und Polizei schnell beendet. Und die Sperrung des Setzer Wegs konnte schnell wieder aufgehoben werden.

