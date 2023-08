Siegen: Gasflaschen aus brennender Gartenhütte geholt

Eiserfeld. Ein große Gartenhütte in Siegen wird am Morgen ein Raub der Flammen. In dem brennenden Gebäude wartet auf die Feuerwehr ein böse Überraschung.

Für nahezu eine Stunde war am Dienstag, 15. August, die Bühlstraße in Eiserfeld gesperrt. Eine große Gartenhütte stand in Flammen.

Ein Nachbar hatte gegen 4.30 Uhr Feuerschein bemerkt und die Feuerwehr informiert. Die Retter rückten mit Kräften der Berufsfeuerwehr und der Löscheinheit Eiserfeld an. Dichte Rauchwolken wiesen den Einsatzkräften bereits auf der Anfahrt den Weg. Beim Eintreffen der ersten Löscheinheiten schlugen die Flammen meterhoch, die Hütte stand in Vollbrand.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Unter schwerem Atemschutz ging ein Trupp gegen das Feuer vor. Jedoch war äußerste Vorsicht geboten, denn in der brennenden Hütte befanden sich noch vier Gasflaschen die heruntergekühlt werden mussten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.

