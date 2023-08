Siegen: Gasflaschen für tausende Euro aus Firma gestohlen

Siegen. Einbrecher nutzen das Wochenende, um in ein Siegener Unternehmen einzusteigen und buchstäblich schwere Beute zu machen.

Bislang Unbekannte haben sich am vergangenen Wochenende, 26. bis 28. August, gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände in der Graf-Johann-Straße in Siegen verschafft.

Wie die Polizei mitteilt, entwendeten sie aus einer Lagerbox zahlreiche befüllte Gasflaschen. Der Beuteschaden liegt im oberen vierstelligen Eurobereich. Zum Abtransport der Beute dürften die Täter ein größeres Fahrzeug genutzt haben, vermuten die Beamten.

Die Kriminalpolizei in Siegen (KK 5) bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

