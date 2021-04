Siegen: Gedenkgottesdienst für Corona-Tote aus dem Kreis

Siegen. In der St. Michael-Kirche Siegen brennen beim Gedenkgottesdienst für die Corona-Toten 161 Kerzen – eine für jedes Opfer aus dem Kreisgebiet.

161 Kerzen brannten beim Gedenkgottesdienst für die Corona-Toten auf den Stufen der Siegener St. Michaels-Kirche. Jede dieser Kerzen steht für einen der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Kreis Siegen-Wittgenstein an oder mit Covid 19 gestorben sind.

Die Katholische Hochschulgemeinde Siegen (KHG) und das K3 („Katholische Kirche in der Stadt Siegen“) hatten die Anregung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aufgegriffen und am Sonntag zu einem zentralen Gottesdienst zum Gedenken an die Verstorbenen und ihre Angehörigen eingeladen. Der 18. April ist der deutschlandweite Gedenktag für die Corona-Opfer.

Siegen: Pastor Markus Püttmann gestaltet Gedenkgottesdienst für Corona-Tote

Studierendenpfarrer Markus Püttmann ging in seiner Ansprache auf den Psalm 23 ein. Hier heißt es unter anderem „Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir.“ Die „Schlucht“, in der sich viele Menschen, egal welchen Alters, aktuell durch die Pandemie befänden, könne mit Hilfe des Auferstandenen durchschritten werden, so Markus Püttmann. Dafür leuchte die Osterkerze hinter den 161 Corona-Kerzen.

„Denn du bist bei mir”, das gelte für alle, die auf unterschiedliche Weise mit der Pandemie zu tun hätten. Beispielhaft nannte der Pastor Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern sowie die Sterbenden und deren Angehörige, „wenn sie ohnmächtig zusehen müssen, wie ein Familienmitglied oder ein Freund oder eine Freundin stirbt, ohne, dass sie ihnen die Hand halten können”.