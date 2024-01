Bürbach Ein Autofahrer hält hinter einem geparkten Fahrzeug in Siegen-Bürbach an, um den Gegenverkehr vorbeizulassen. Das gelingt einem Nachfolger nicht.

Bei Schneematsch und Minusgraden sind auf glatter Fahrbahn drei Autofahrer in Siegen-Bürbach kollidiert. Die Fahrzeuge waren am Samstagabend, 20. Januar, auf der Unteren Dorfstraße Richtung Siegen unterwegs. Wegen eines geparkten Fahrzeugs am Straßenrand hielt ein Autofahrer an, um den Gegenverkehr vorbeizulassen. Ein nachfolgender Fahrer hielt ebenfalls an, was ein dritter Beteiligter aber nicht mehr schaffte.

Er prallte auf den vor ihm stehenden Pkw und schob diesen den Angaben zufolge auf der glatten Fahrbahn auf den ersten Wagen. Weil die Lage zunächst unklar war, wurden zwei Rettungswagen zur Unfallstelle entsandt, ein Unfallbeteiligter benötigte medizinische Versorgung. Die Untere Dorfstraße war für rund 45 Minuten voll gesperrt.

