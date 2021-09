Siegen gegen Poser - aber: Nicht jeder Autolärm ist verboten

Siegen. Siegen hat kein Raser-, sondern ein Lärmproblem, sagt CDU-Fraktionschef Frank Weber.

CDU-Fraktionschef Frank Weber sieht „erhebliche Erfolge“ bei der Eindämmung der Belästigungen durch zu laute Autofahrer: „Eine Handvoll Idioten, die nachts unter anderem mit geplanten Fehlzündungen die Leute aus dem Bett holen.“ Diesen „Posern“ sei die Polizei mit Kontrollen an den einschlägigen Treffpunkten unter der HTS in Geisweid und auf dem Obi-Parkplatz in Weidenau „erheblich auf die Füße getreten“, stellte Weber jetzt im Rat fest.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Dort stand der Antrag der Volt-Fraktion auf der Tagesordnung, mit verstärkten Kontrollen an Fahrzeugen gegen die Ruhestörungen vorzugehen und Lärmbelästigungen während der Ruhezeiten zu ahnden sowie Geschwindigkeitskontrollen vorzunehmen. Seine Fraktion sehe „absoluten Handlungsbedarf“, sagte Samuel Wittenburg (Volt).

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Poser und ihr Lärm gehen Anwohnern auf die Nerven +++

Bürgermeister Steffen Mues riet, die Gruppen der Rasser, Poser und Tuner zu unterscheiden: „Da geht in der Diskussion alles drunter und drüber. Eines der Hauptprobleme ist, dass viele Dinge, die wir als Lärmbelästigung empfinden, legal sind.“ Frank Weber (CDU): „Wir haben in Siegen kein Raserproblem. Aber es gibt ein Lärmproblem.“

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland