Siegen Nach der Demo ist vor der Demo: Organisatoren der Großdemonstration auf dem Weidenauer Bismarckplatz wollen Kräfte gegen extrem Rechte bündeln.

Am Donnerstag, 25. Januar, gingen in Siegen knapp 5000 Menschen auf die Straße, um gemeinsam gegen Rassismus, Nationalismus und die Deportationspläne der AfD zu demonstrieren. „So etwas hatte es in Siegen schon lange nicht mehr gegeben, die Bilder machten uns Mut und setzten ein deutliches Zeichen“, teilen nun der AStA der Uni Siegen und die DGB-Jugend Südwestfalen als Veranstalter mit.

Nun sei die Nachbereitung der Veranstaltung größtenteils abgeschlossen, die Rechnungen seien bezahlt, dank großzügigen Spenden seien alle Kosten gedeckt: „Dafür möchten wir auch auf diesem Wege noch einmal allen Institutionen, Vereinen aber auch Einzelpersonen danken, die uns auf diesem Wege unterstützt haben. Ohne Sie wäre all das nicht möglich gewesen“.

Siegen: Lehren aus Erfolgen und misserfolgen im Kampf gegen Rechtsextremismus ziehen

Wie bereits angekündigt, wollen es die Veranstalter nicht bei einer einmaligen Demonstration belassen. „Es braucht eine kontinuierliche Arbeit gegen Rechtsextremismus in unserer Stadt. An vielen Stellen passiert das bereits, oft jedoch vereinzelt und von einigen wenigen Personen getragen.“ Man hoffe, mit Folgeveranstaltungen zur Kundgebung dazu beitragen zu können, die neu gewonnene Motivation vieler Bürgerinnen und Bürger zu erhalten und Kräfte zu bündeln. Die Organisatoren der Kundgebung laden daher für Freitag, 9. Februar, 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) zu einem Strategiegespräch unter dem Motto „Nie wieder bleibt jetzt“ in die Martinikirche in Siegen ein.

Nach einem 30-minütigen Podiumsgespräch mit Rückblick auf Kundgebung und die vergangenen 15 Jahre Bündnisarbeit sowie dem aktuellen Status quo zu rechtsextremen Parteien und Akteuren soll die Diskussion eröffnet werden, später auch in kleineren Gesprächskreisen. Das Ende ist für 20 Uhr vorgesehen. Ziel sei es, Lehren aus Erfolgen und Misserfolgen vorheriger Bündnisarbeit zu ziehen, Netzwerkarbeit zu betreiben und gemeinsam Ideen zu sammeln, wie weitere Zusammenarbeit aussehen kann, heißt es weiter. Die Einladung richtet sich an alle Interessierten, für Verpflegung sei gesorgt.

Rassisten und Antisemiten sind bei der Veranstaltung in Siegen nicht zugelassen

Man behalte sich vor, vom Hausrecht Gebrauch zu machen „und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.“

