Die Stadt Siegen will sich zunächst darauf konzentrieren, PV-Anlagen auf Gebäudedächern zu errichten, wie hier auf der Turnhalle am Oberen Schloss.

Siegen Linke will Photovoltaik-Anlagen auf allen Parkplätzen in Siegen, Veranstaltungen könnten auch woanders stattfinden. Alle anderen wollen das nicht

Auf allen Parkplätzen im Siegener Stadtgebiet Photovoltaik-Anlagen zu errichten, halten Verwaltung und mehrheitlich auch die Kommunalpolitik für keine gute Idee. Beantragt hatte das die Linke-Fraktion, deren Vertreterin sich im Ausschuss für Stadtentwicklung versehentlich enthielt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Silke Schneider hatte für ihre Fraktion argumentiert, dass Siegen so viel Energie aus regenerativen Quellen wie möglich erzeugen solle, um Strom unter anderem für die vielen E-Autos, die bald in Siegen fahren würden, bereitstellen zu können. Im Bereich Windkraft seien die Kapazitäten in Siegen arg begrenzt.

Pauschal Solaranlagen auf allen Parkplätzen - Siegen findet das nicht zielführend

Marlene Krippendorf verwies für die zuständige Fachabteilung auf die Potenzialanalyse, bei der 17 Parkplätze mit knapp 19 Hektar Fläche geprüft worden seien. Ergebnis: Für die meisten seien aufgeständerte PV-Anlagen nicht zielführend. Entweder, weil dort Bäume stehen oder weil die Flächen, zum Beispiel der Bismarckplatz in Weidenau, nicht nur als Parkplatz genutzt werden, sondern auch als Veranstaltungsgelände.

Ein bis zwei Veranstaltungen im Jahr könnten auch woanders stattfinden. Silke Schneider, Linke

Zudem gelte es energetische und stadtgestalterische Aspekte gegeneinander abzuwägen; pauschal auf allen Parkplätzen Solaranlagen zu errichten, wie von der Linken gefordert, sei eher nicht sinnvoll. Bei Um- und Neubauten werde die Stadt das Thema im Blick behalten, aber nicht im Bestand Flächen aufbrechen, das sei personell und finanziell auch gar nicht zu rechtfertigen. Die Stadt lege ihre Priorität bei der Photovoltaik auf die Dachflächen der eigenen Gebäude. Wenn sich solche Anlagen für private Eigentümer auf ihren Flächen rechnet, „werden die selber auf die Idee kommen“, so Krippendorf.

Linke Siegen: „Wenn jede Stadt nicht will, müssen wir am Ende schmutzigen Strom kaufen“

Silke Schneider bezweifelte, ob wegen „ein oder zwei Veranstaltungen im Jahr“ Parkplätze nicht überbaut werden sollten, „die könnten auch woanders stattfinden“. Wenn jede Stadt sage „wir machen das nicht, müssen wir am Ende schmutzigen Strom aus Frankreich oder Tschechien kaufen“.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Jacob Kammann (Volt) begrüßte das Vorhaben, dass die Verwaltung sich auf die Dächer konzentriere, um den Eigenverbrauch der Stadt zumindest zu reduzieren. „Es geht um unsere Stadt, unserer Industrie, unseren Strom.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland