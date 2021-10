Siegen-Geisweid: Fünf Verletzte bei Kollision beim Überholen

Der Golf prallte mit der Front in die Fahrerseite des Skoda (hinten).

Geisweid. Polizei geht nach Unfall in Siegen-Geisweid von unangebrachtem Überholmanöver einer beteiligten aus. Autos werden erheblich beschädigt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Geisweider Straße in Dillnhütten sind am Sonntagnachmittag, 24. Oktober, fünf Personen leicht verletzt worden. Nach ersten Informationen kamen eine 38-jährige Frau und drei Kinder, die in einem VW-Golf saßen, vorsorglich ins Krankenhaus.

Wie die Polizei vor Ort erklärte, sei gegen 16.30 Uhr ein 61-jähriger Skoda-Fahrer auf der Geisweider Straße von Buschhütten in Richtung Geisweid unterwegs gewesen. Auf Höhe eines dortigen Gasthofs wollte er nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Diese Situation erkannte die 38-jährige Golffahrerin wohl nicht und setzte zum Überholvorgang an. Dabei prallte sie mit der rechten Front in die Fahrerseite des silbernen Skoda. Der drehte sich um die eigene Achse und blieb auf der Fahrbahn stehen. Der Golf kam nach ein paar Metern zum Stehen. Alle Beteiligten konnten eigenständig die Fahrzeuge verlassen.

Geisweider Straße während Unfallaufnahme stellenweise gesperrt

Zeugen gaben gegenüber dieser Zeitung an, dass die Golffahrerin bereits vorher mehrere Autos überholt habe. Der Gegenverkehr musste demnach stellenweise stark abbremsen. Die Polizei bestätigte das an der Unfallstelle.

Der Skoda drehte sich durch die Wucht des Zusammenstoßes und kam einige Meter weiter zum Stehen. Foto: Kai Osthoff

Die Feuerwehr Geisweid rückte mit einem Fahrzeug zur Unfallstelle aus und stellte bei beiden Unfallfahrzeugen den Brandschutz sicher. Dazu wurden auch die Autobatterien abgeklemmt. Bei dem Golf mussten zudem ausgelaufene Betriebsstoffe aufgefangen werden. Beide Autos wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung wurde die Geisweider Straße stellenweise komplett gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

