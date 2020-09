Siegen-Geisweid: Mann lebensgefährlich mit Messer verletzt

Der Verletzte schleuderte noch eine Steinplatte in die Frontscheibe am Auto seines Kontrahenten. Kurz darauf wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Geisweid. Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Geisweid wird ein Mann am frühen Dienstagabend lebensgefährlich verletzt. Ein Streit war eskaliert.

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung muss ein Mann am frühen Dienstagabend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen stellt sich das Geschehen wie folgt da: Zwei Männer gerieten im Außenbereich eines Gastronomie-Betriebs am Ende der Fußgängerzone in Geisweid in einen ausartenden Streit. In dessen Verlauf soll einer der beiden – der mit seiner Frau beim Essen saß – ein Messer gezückt und den anderen damit seitlich in die Brust gestochen haben.

Geisweid: Bei Streit Verletzter demoliert Auto des Kontrahenten mit Steinplatte

Das Opfer dieser Attacke lief blutüberströmt davon, löste aber nach wenigen Metern eine massive Steinplatte aus dem Bodenbelag und schleuderte diese zunächst in die Heckscheibe, dann in die Frontscheibe des an der Seite geparkten Autos seine Kontrahenten. Wenig später trafen Rettungskräfte und Polizei ein. Der Verletzte wurde mit Martinshorn und Blaulicht ins Krankenhaus gefahren, der mutmaßliche Täter festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

