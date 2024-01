Siegen: Geld auf Mercedes geklebt – Reparatur „nicht billig“

Geisweid Als die Halter von 2 Autos auf ihre Fahrzeuge blicken, trauen sie ihren Augen nicht. Die Polizei spricht von skurriler Sachbeschädigung.

Mindestens zwei skurrile Sachbeschädigungen hat die Siegener Polizei laut eigenen Angaben am Wochenende aufgenommen. In der Birlenbacher Straße haben Unbekannte Münzen auf die Motorhaube zweier Pkw geklebt.

In beiden Fällen waren Mercedes-Fahrzeuge betroffen, die am Straßenrand geparkt waren. In einem Fall fand der Eigentümer am Sonntagnachmittag, 22. Januar, eine 5-Cent-Münze festgeklebt auf seiner Motorhaube vor. In einem weiteren Fall wurde eine 20-Cent-Münze festgeklebt.

Polizei: Täter benutzen Sekundenkleber

Der Tatzeitraum dürfte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag gelegen haben. Der oder die Täter verwendeten vermutlich Sekundenkleber oder ähnliches. Weitere Fälle dieser Art sind bislang nicht bekannt geworden, so die Beamten weiter. Das Kriminalkommissariat 4 hat die Ermittlungen dieser Sachbeschädigungen übernommen. Um einen „Dummer-Jungen-Streich“ handele es sich nicht, „denn die Reparatur dürfte nicht ganz billig sein“.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 0271 / 7099 - 0 entgegen.

