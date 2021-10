Der sehbehinderte Bruno Kappi wurde am 15. Dezember 1992 im Weidenauer Einkaufszentrum brutal ermordet. Nahe des Tatorts soll ein Erinnerungsort entstehen.

Spenden Siegen: Geld für Erinnerungsort an Bruno Kappi steht bereit

Weidenau. Der Erinnerungsort für den 1992 in Weidenau ermordeten Bruno Kappi kann realisiert werden. Bisher kamen mehr 20.000 Euro an Spenden zusammen.

Die Finanzierung des Erinnerungsorts für den 1992 brutal ermordeten Bruno Kappi steht. Bisher gingen fast 22.400 Euro an Spenden für das Projekt ein, innerhalb dessen eine Bronzeplatte und eine Plastik in unmittelbarer Nähe des damaligen Tatorts im Weidenauer Einkaufszentrum entstehen sollen. Das berichtete Sozialdezernent Andree Schmidt – allerdings in seiner Funktion als einer der Sprecher des Siegener Bündnisses für Demokratie – im Haupt- und Finanzausschuss.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

20.000 Euro sind für das Objekt veranschlagt. Wesentliches Element ist ein „Augenmännchen“ des Künstlers Olaf Neopan Schwanke, das das Entsetzen über die Tat zum Ausdruck bringen soll. Der sehbehinderte Kappi wurde am 15. Dezember 1992 auf dem Weg zur Arbeit morgens überfallen und so massiv zusammengeschlagen, dass er an den Verletzungen starb.

+++ Lesen Sie hier: Mord an Bruno Kappi: Empörung über Relativierungsversuch+++

Eine größere Spende aus der Studierendenschaft hätte einen großen Anteil daran, dass die Summe zusammenkam, so Andree Schmidt. Um Infomaterial und Aktionen zur Erinnerung an das ungesühnte Verbrechen realisieren zu können, soll die Spendenaktion aber noch weiterlaufen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland