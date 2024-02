Siegen: Gemeinde will jetzt fürs Klima fasten

Siegen Die Auswirkungen des eigenen Handelns auf Umwelt und Klima will die Lukas-Gemeinde mit dem „Klimafasten“ deutlich machen.

Die Evangelische Lukas-Kirchengemeinde in Siegen nimmt am „Klimafasten 2024“ teil. Das Klimafasten ist eine ökumenische Initiative von 24 Partnerorganisationen aus evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümern sowie Misereor und Brot für die Welt, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Ziel ist es, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf das Klima erfahrbar zu machen und Wege aufzuzeigen, wie jeder einzelne das Klima schützen könne. Dazu gibt es einen 5G-Gottesdienst – gesprächig, gesellig, gegenwärtig, gemeinsam - ganz anders –am Samstag, 17. Februar, 18 Uhr im Gemeindezentrum „Wolke 8“, Obenstruthstraße 8, und einen Gottesdienst am Sonntag, 18. Februar, 10 Uhr in der Nikolaikirche, Krämergasse 2.

Siegener Theophil-Abend bietet weitere Informationen

Wer tiefer in die Thematik eintauchen will, kann den Theophil-Abend der Lukas-Kirchengemeinde am Dienstag, 20. Februar um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Altstadt, Pfarrstraße 2 in Siegen besuchen und mitdiskutieren.

