Siegen: Genehmigung ist da – die 4. Gesamtschule kann kommen

Die neue Gesamtschule am Rosterberg soll in den Räumen des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums (PPR) eingerichtet werden.

Siegen. Die Schulaufsicht hat die vierte Siegener Gesamtschule genehmigt: „Richtige schulpolitische Entscheidung für unsere Stadt“, so Dezernent Schmidt.

Bei der Schulverwaltung der Stadt Siegen ist am Donnerstag, 22. Dezember, die Genehmigung der Schulaufsicht für die vierte Gesamtschule eingetroffen. Der Rat hatte am 15. Juni 2022 die Errichtung der neuen Gesamtschule Am Rosterberg beschlossen.

In den zurückliegenden Jahren gab es stets große Anmeldeüberhänge an den bestehenden Gesamtschulen. Mit der neuen Schule soll daher dem Wunsch von Eltern und Schülerinnen und Schülern nach dieser Schulform Rechnung getragen werden. Das Anmeldeverfahren ist für den Zeitraum vom 20. Januar bis voraussichtlich 2. Februar 2023 vorgesehen und wird am künftigen Schulstandort durchgeführt – bisher ist dort das Peter-Paul-Rubens-Gymnasium untergebracht.

Lehrkräfte aller Schulformen in Siegen wirken an pädagogischem Konzept mit

Christina Uhr, Leiterin der städtischen Schulverwaltung, freut sich, dass das pädagogische Konzept, das in intensiver Entwicklungsarbeit von Lehrkräften aller Schulformen in der Stadt Siegen entstanden ist, nun auch zur Umsetzung kommen kann. In der vergangenen Woche hatten Eltern bereits die Möglichkeit, im Rahmen einer Informationsveranstaltung das Konzept der neuen Schule kennenzulernen.

Auch Schuldezernent Andree Schmidt ist zufrieden: „Die Errichtung einer vierten Gesamtschule in der Stadt Siegen ist nicht nur eine wichtige, sondern auch die richtige schulpolitische Entscheidung für unsere Stadt. Wir erhalten unsere Schulvielfalt und stellen sicher, dass auch künftig alle Schulabschlüsse erreicht werden können. Die Eltern und Schülerinnen und Schüler haben in den zurückliegenden Jahren gezeigt, dass dies gewünscht ist.“

Informationen zur neuen Gesamtschule finden interessierte Eltern und Schülerinnen und Schüler auf siegensvierte.de.

