Siegen: Geschlagen und beleidigt – aber nicht vergewaltigt

Vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Siegen trifft sich ein ehemaliges Paar wieder, dass über Monate in einer toxischen Beziehung feststeckte – Ausraster und Gewalt inklusive.

Siegen. Der 27-jährige Siegener hat seine Exfreundin geschlagen, beleidigt, belästigt – doch Vergewaltigungen sind ihm nicht nachzuweisen. Das Urteil.

Schön war es für beide nicht, weder für den 27-Jährigen auf der Anklagebank noch für seine 24-jährige Exfreundin – davon ist das Gericht überzeugt. Verurteilt wird der junge Mann am Montag wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Verbreitung pornografischer Schriften zu insgesamt 85 Tagessätzen à 10 Euro. Bezüglich der drei angeklagten Vergewaltigungen wird er von der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Siegen freigesprochen – zu unkonkret und zu widersprüchlich waren die Aussagen der 24-Jährigen. Und er selbst hatte die Vergewaltigungen bestritten.

„Warum die beiden an dieser für beide so schlimmen Beziehung festgehalten haben, war für uns nicht nachvollziehbar“, betont die Richterin in der Urteilsbegründung. Fakt ist jedenfalls, dass beide es taten. Zeitweise wohnte der 27-Jährige sogar bei der als Nebenklägerin auftretenden Exfreundin, die eine Wohnung im Obergeschoss ihres Elternhauses hat.

Siegen: Toxische Beziehung voller Eifersucht – und ein völlig antiquiertes Frauenbild

Der Verteidiger des Mannes hatte die Partnerschaft „toxisch“ genannt, und diese Einordnung, so die Richterin, sei sicher auch zutreffend. Dabei spielte offensichtlich Eifersucht eine gewichtige Rolle. Der Angeklagte stammt aus Nordmazedonien, kam 2015 nach Deutschland und habe „ein etwas anderes Frauenbild“: „Er meint, Frauen müssten zu Hause bleiben und dürften keinen Kontakt zu anderen Männern haben.“ Er hatte verschiedene Arbeitsstellen, verlor schließlich in der Coronakrise den Job. Seine damalige Partnerin und er hätten dann „viel aufeinander gehockt“, die Stimmung sei gekippt.

Als erwiesen sieht das Gericht an, dass es während eines Streits zu einer vorsätzlichen Körperverletzung kam. Die 24-Jährige habe ihren Instagram-Account reaktiviert, er habe das als Zeichen gewertet, dass sie andere Männer kennenlernen wollte. „Schließlich hat er ihr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen“, sagt die Richterin. Darüber hinaus habe er während eines anderen Streits Glas und Rahmen eines Kunstdrucks mit einem Hieb beschädigt, habe die junge Frau bei wieder anderer Gelegenheit beleidigt und ihr einmal per Smartphone unaufgefordert ein äußerst pikantes Foto zugesandt, das während gemeinsamer sexueller Handlungen entstanden sei.

Siegen: Vorwurf der Vergewaltigung – doch 24-Jährige verstrickt sich in Widersprüche

Andere Körperverletzungen und vor allem die drei angeklagten Vergewaltigungen ließen sich hingegen nicht nachweisen. Die 24-Jährige hätte sich in zwei Fällen kaum, in einem gar nicht erinnern können; und ihre Schilderungen vor Gericht wären von denen bei der Polizei deutlich abgewichen. „Für uns gab es keine Übereinstimmung des Kerngeschehens. Darauf können wir keine Verurteilung stützen“, erklärte die Richterin.

Zugunsten des Angeklagten habe gesprochen, dass er nicht vorbestraft sei und einige Vorwürfe gestanden habe. Außerdem war der finanzielle Schaden bei der Sachbeschädigung nicht hoch. Und: Alles sei „aus der Beziehung heraus geschehen“, die mit ihrer eigenwilligen Eigendynamik schwierige Voraussetzungen schuf.

