Siegen: Gesperrt – baufällige Setzer Brücke erneut dicht

Dillnhütten. An der maroden Setzer Brücke in Siegen wird wieder gearbeitet. Dafür muss das Bauwerk – zumindest zeitweise – voll gesperrt werden.

Der Landesbetrieb Straßen NRW nimmt am Wochenende weitere am Rückbauarbeiten an der Setzer Brücke im Siegener Stadtteil Dillnhütten vor.

Es wird der Berührungsschutz oberhalb der Gleise demontiert – während die Trassen für Züge dicht sind. Dafür ist die Setzer Brücke von Samstag, 6. Mai, 22 Uhr bis Sonntag, 7. Mai, 4.30 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Setzer Brücke am Morgen halbseitig befahrbar

Zwischen 4.30 Uhr bis 7 Uhr ist die Brücke halbseitig befahrbar. Der erste Teil der Rückbauarbeiten erfolgte bereits in der Nacht auf Sonntag, 23. April.

