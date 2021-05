Siegen: Gestohlener Hund aus Tierheim wieder aufgetaucht

Die kranke Hündin Ara ist in Siegen wieder aufgetaucht.

Siegen. Ara, die Hündin, die aus dem Siegener Tierheim entwendet worden war, ist wieder aufgetaucht. Polizisten fanden das Tier nach einem Hinweis.

Die Hündin, die aus dem Siegener Tierheim gestohlen wurde, ist wieder aufgetaucht. Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung gab es die Vermutung, Ara könnte sich bei einem Mann in Siegen aufhalten, teilte die Polizei am Freitag, 28. Mai mit.

Eine Fußstreife der Wache in Weidenau sprach am Donnerstag einen polizeibekannten 36-Jährigen an, der auf die Beschreibung der Hinweisgeberin zutraf. Der Mann gab daraufhin zu, dass Ara bei ihm sei und er sie aus dem Tierheim geholt habe.

Polizei Siegen: Ermittlungen dauern an

Der 36-Jährige führte die Beamten schließlich zur Garage eines Einfamilienhauses. Dort konnte Ara wohlauf angetroffen und im weiteren Verlauf dem Tierheim zugeführt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

