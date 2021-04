Siegen: Gewerkschaftsbund mit Kundgebung zum 1. Mai

Wieder auf der Bahnhofstraßenbrücke in Siegen, aber bei Weitem nicht so voll wie auf diesem Foto im Jahr 2019: Der DGB geht wieder auf die Straße.

Siegen. Nach dem digitalen Tag der Arbeit im vergangenen Jahr geht der DGB in Siegen am Maifeiertag wieder auf die Straße – allerdings im kleinen Rahmen.

Unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft“ organisiert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Samstag, 1. Mai, 10 Uhr eine kleinere Kundgebung auf der Bahnhofstraßenbrücke in Siegen.

„Nach langen und ausführlichen Überlegungen haben sich DGB und Einzelgewerkschaften entschlossen im zweiten Pandemiejahr eine Kundgebung am Tag der Arbeit zu organisieren“, sagt Kreisverbandsvorsitzender Ingo Degenhardt. „Wir treffen uns mit einer geringen Teilnehmerzahl, in enger Abstimmung mit den Behörden und unter strikter Einhaltung der Hygiene- und Schutzvorschriften.“

Gewerkschafter formulieren Forderungen in Siegen

Nach einem ausschließlich digitalen 1. Mai im vergangenen Jahr wollen die Gewerkschaften mit coronakonformen und kleineren Veranstaltungen in der Öffentlichkeit Stärke zeigen und ihre Forderungen an die Politik kommunizieren.

„In diesem Jahr wollen wir wieder auf die Straßen und Plätze gehen - und das ohne Demonstrationszug, mit einer geringen Teilnehmerzahl, ohne Kinderbelustigung und ohne Bewirtung“, so der Gewerkschafter. Der Gesundheitsschutz der Kolleginnen und Kollegen sei ganz wichtig.

Der diesjährige Maifeiertag werde daher kein Tag von Großkundgebungen. „Wir wollen aber präsent sein und zeigen, dass Demokratie auch unter Pandemiebedingungen funktioniert. Für uns gilt: Mit Abstand Demokratie stärken.“

Demonstrationsfreiheit und öffentlichen Plätze würden nicht denen überlassen, die „krude Verschwörungstheorien und rechtes Gedankengut verbreiten“.

Corona-Pandemie macht Missstände sichtbar

Der DGB habe sich von Beginn an für eine solidarische Krisenpolitik eingesetzt, „um die Folgen der Pandemie für alle abzumildern und niemanden allein“ zu lassen. „’Solidarität ist Zukunft’ bedeutet für uns auch, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihren Familien nicht am Ende der Krise die Zeche bezahlen“, so der Gewerkschafter weiter.

Weil wegen der Mindestabstände und des Hygienekonzepts eine begrenzte Teilnehmerzahl zulässig ist, bittet der DGB um Anmeldung per Mail an siegen@dgb.de. Das Bündnis „Heraus zum 1. Mai" will sich um 9 Uhr am Kornmarkt sammeln und gemeinsam zur DGB-Veranstaltung gehen, heißt es dazu in einer entsprechenden Ankündigung.

Die Corona-Pandemie habe nicht nur viele Missstände sichtbar gemacht, sie habe auch gezeigt, wie wichtig die Solidarität untereinander sei. DGB, Gewerkschaften und die vielen Betriebs- und Personalräte hätten äußerst schnell auf politische Entscheidungen und Maßnahmen reagieren müssen: „Dazu werden auf unserer Kundgebung Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben und aus der Gewerkschaftsjugend über ihre alltäglichen Erfahrungen berichten“.

Bundestagswahl in den Blick nehmen

Neben dem Blick auf die Corona-Situation nehmen die Gewerkschaften auch die bevorstehende Bundestagswahl in den Blick. „Hier fordern wir die demokratischen Parteien auf, einen Aufbruch in eine bessere, gerechtere und sichere Zukunft mitzugestalten“, fordert Ingo Degenhardt. Mitbestimmung und Tarifbindung würden aus Gewerkschaftssicht eine wichtige Rolle spielen.

