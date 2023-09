Siegen - Gewitter und Regen: Netphen besonders betroffen

In Neunkirchen-Altenseelbach schlägt der Blitz in den Dachstuhl eines Hauses ein.

Siegerland. Um die 400 Feuerwehrleute waren in der Nacht zu Mittwoch in Siegen-Wittgenstein in Einsatz. In Altenseelbach schlug der Blitz in ein Haus ein.

Gewitter und Regen kamen in der Nacht: Nur allmählich hatte sich der Himmel am Dienstagabend zugezogen, bevor dann der Wetterwechsel mit Wucht kam: Mit 55 Litern Regen pro Quadratmeter stellte Netphen sogar den Niederschlagsrekord in NRW.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

In Netphen löste Stadtbrandinspektor Sebastian Reh, der zugleich auch stellvertretender Kreisbrandmeister ist., Vollalarm aus. Allein im Stadtgebiet wurden 20 Einsätze erforderlich, alle Gerätehäuser wurden besetzt. Kreisweit waren um die 400 Feuerwehrleute im Einsatz, um voll gelaufene Keller leer zu pumpen und umgestürzte Bäume von der Straße zu räumen.

Blitz schlägt in Haus ein

Ein Blitzeinschlag in ein Wohnhaus in Neunkirchen-Altenseelbach verursachte einen Dachstuhlbrand. Die Feuerwehr rückte mit rund 55 Einsatzkräften aus Salchendorf, Neunkirchen, Struthütten sowie Altenseelbach in den Altenseelbacher Weg aus. „Die Bewohner hatten sich vor unserem Eintreffen bereits in Sicherheit gebracht und das Haus verlassen. Von außen sah man keine Flammen. Im Haus konnten wir bei der ersten Begehung aber schon welche entdeckten“, erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Stefan Reinschmidt.

„Wegen des starken Gewitters konnten wir die Drehleiter nicht einsetzen. Da war uns die Gefahr zu groß“, fügte Reinschmidt hinzu. Mit bis zu sieben Trupps unter Atemschutz gingen die Brandbekämpfer im Dachgeschoss vor und nahmen die Verkleidung ab. Die Glutnester unter der Dachhaut wurden mit der Wärmebildkamera lokalisiert und gezielt abgelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Altenseelbacher Weg war für die Dauer des Feuerwehreinsatzes komplett gesperrt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland