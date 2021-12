Siegen/Gießen: Geldautomat gesprengt und mit Audi getürmt

Die Polizei in Gießen ermittelt. (Symbolbild)

Gießen/Siegen. In der Nacht sprengen Täter einen Geldautomaten unweit von Gießen. Nach der Tat fahren sie in einem Audi mit Siegener Kennzeichen davon.

In Langgöns im Landkreis Gießen haben bislang Unbekannte am frühen Donnerstag, 2. Dezember, einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter türmten in einem Audi mit Siegener Kennzeichen.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen den Beamten gegen 2.35 Uhr einen lauten Schlag. Die Zeugen konnten noch berichten, dass die Täter nach der Tat in den dunklen Audi, an dem sich Siegener Kennzeichen befanden, stiegen und davonfuhren.

Polizei Gießen: Wucht der Explosion lässt Scheiben bersten

Die Fahndung nach den Tätern läuft aktuell noch. Offenbar hatten die Männer dort mittels Sprengstoff eine Explosion des Geldautomaten, der sich in einer Bankfiliale befindet, herbeigeführt, vermuten die Beamten. Durch die enorme Wucht der Explosion wurden Fenster entglast und Pkw beschädigt.

Ob die Täter Geld erbeuteten, ist aktuell noch unklar. Die Kripo ermittelt.

