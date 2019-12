Siegen. Der Rettungswagen fährt mit Blaulicht und Martinshorn von der Siegener Rettungswache nach Eiserfeld. Auf einer Kreuzung kommt es zur Kollision.

Siegen: Golf kollidiert mit Rettungswagen auf Einsatzfahrt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen auf Einsatzfahrt kam es am frühen Freitagabend, 6. Dezember, an der Kreuzung In der Herrenwiese/Bismarckstraße. Der Rettungswagen war auf dem Weg zu einem Einsatz nach Eiserfeld und gerade von der Feuer- und Rettungswache in Weidenau mit Sonder- und Wegerechten (Blaulicht sowie Martinshorn) losgefahren.

An der Kreuzung wollte der 28-jährige Fahrer den RTW von der Straße „In der Herrenwiese“ geradeaus Richtung Tiergartenstraße fahren, um auf die HTS zu gelangen. Alle Verkehrsteilnehmer standen bei Rot vor den Ampeln.

Drei Personen werden leicht verletzt

Der Fahrer des Rettungswagens fuhr auf die Kreuzung, genau zu diesem Zeitpunkt wollte ein 40-Jähriger mit seinem Golf von der Bismarckstraße die Kreuzung überqueren – seine Ampel hatte auf Grün gewechselt, der Rettungswagen befand sich bereits auf der Kreuzung. Die Fahrzeuge kollidierten.

Der Fahrer des Golf, seine 35-jährige Beifahrerin, sowie der Fahrer des RTW wurden leicht verletzt und sofort von den Rettungssanitätern an Bord des RTW versorgt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro, so die Polizei.

