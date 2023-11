Siegen: Graf-Luckner-Straße hat nun einen neuen Namen

Weidenau Die umstrittene Straßenumbenennung wird nun auch im Stadtbild vollzogen.

Jürgen Schade

Dem Beschluss sind Taten gefolgt: Die Stadt Siegen hat an der nun ehemaligen Graf-Luckner-Straße in Weidenau die Schilder mit dem neuen Straßennamen montiert; die Edith-Langner-Straße erinnert an die frühere CDU-Landtagsabgeordnete.

Der Rat hatte die Umbenennung beschlossen, weil dem Marine-Offizier („Seeteufel“) der sexuelle Missbrauch minderjähriger Mädchen vorgeworfen wird. Die Umbenennung war umstritten, weil - anders als bei den anderen Straßenumbenennungen - weder die Ausschüsse des Rates noch die Anlieger einbezogen wurden. Ihre Namen verlieren auch die Hindenburgstraße, die Lothar-Irle-Straße, die Bergfriederstraße, die Diemstraße und die Porschestraße.

