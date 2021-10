Siegen: Großbrand am Gemeindehaus auf dem Fischbacherberg

Siegen. Das Dach des katholischen Gemeindehauses in der Gleiwitzer Straße in Siegen ist abgebrannt. Der Schaden beträgt mehrere hunderttausend Euro.

Großeinsatz am frühen Sonntagmorgen für die Feuerwehren der Wache Siegen, Achenbach, Eiserfeld, Hammerhütte und Alchetal: Sie wurden zu einem Dachstuhlbrand auf den Fischbacherberg zum dortigen Gemeindehaus gerufen. Gegen 1.35 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, auch die Polizei machte sich auf den Weg zur Einsatzstelle in die Gleiwitzer Straße.

Drehleiter fährt sich in der Wiese fest

Beim Eintreffen stand der Dachstuhl des großen Gemeindehauses in Vollbrand, teilweise war das Dach schon durchgebrannt. Ebenso hatten sich die Flammen schon bis ins Erdgeschoss vorgefressen. Löschwasserversorgungen wurden von der Ypernstraße sowie über die Gleiwitzer Straße aufgebaut, während zwischenzeitlich das Löschwasser aus den Tanklöschfahrzeugen kam.

Beim Versuch, die Drehleiter der Wache in Stellung zu bringen, fuhr sich das tonnenschwere Fahrzeug auf der nassen Wiese fest und konnte nicht zum Einsatz kommen. Die Drehleiter des Löschzugs Eiserfeld übernahm schließlich von der Rückseite des Gemeindehauses die Löscharbeiten von oben, während mehrere Trupps über Außenangriffe versuchten, die Flammen einzudämmen. Immer wieder glommen kleinere Glutnester auf dem Dach auf. Mittels Steckleitern und langen Stangen wurden Teile des Daches geöffnet, um an die Glutnester zu kommen und diese abzulöschen.

Für Einsatzleiter Uwe Heide war es zu gefährlich, einen Innenangriff zu starten und Einsatzkräfte hineinzuschicken. Wegen der starken Rauchentwicklung forderte die Einsatzleitung noch Atemschutzgeräteträger anderer Löscheinheiten aus der Stadt Siegen nach. Erst gegen 3 Uhr waren die Flammen vollständig gelöscht.

Am Abend wurde im Haus gefeiert

Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Unterstützt wurden sie vom DRK und der Polizei. Die von der Feuerwehr angetroffenen Jugendlichen wurden von der Polizei befragt. Sie sollen zu einer Gruppe gehören, die an diesem Abend in dem Gemeindehaus gefeiert hatte. Die Polizei beschlagnahmte die Brandstelle, die Ermittlungen der Brandursache dauern an. Nach ersten Schätzungen der Polizei dürfte der entstandene Sachschaden sich im sechsstelligen Bereich bewegen.

