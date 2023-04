Siegen: Großer Baum kracht auf Auto – Kind sitzt noch drin

Siegen. Auf einem Kita-Parkplatz in Siegen will eine Mutter ihr Kind aus dem Auto holen. Dann kippt plötzlich ein Baum und streift die Frau.

Eine Eiche ist am Donnerstag, 20. April, auf ein Auto gestürzt, in dem noch ein Kind saß. Die Mutter hatte zuvor eine Kita in der Siegener Numbach angesteuert.

Als sie auf dem Parkplatz das Kind aus dem Pkw holen wollte, knickte der rund 15 Meter und 60 Zentimeter dicke Baum ab und fiel auf den Wagen. Das Kind im Fahrzeug wurde nicht verletzt, die Mutter aber von einem Ast gestreift.

Feuerwehr Siegen zersägt die Eiche

Die Baumkrone beschädigte insgesamt fünf Autos. Die Feuerwehr Siegen rückte mit dem Rüstwagen und der Drehleiter an. Die Einsatzkräfte schnitten die Äste, die auf den Fahrzeugen lagen, mit der Motorsäge klein. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

